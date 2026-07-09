Пензенский губернатор потребовал ускорить ремонт дорог

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил мэру облцентра Олегу Денисову ускорить ремонт магистральных дорог. Об этом глава региона сообщил в своих каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX

Из 19 запланированных на сезон участков привели в порядок только девять. Особое внимание господин Мельниченко обратил на ул. 8 Марта, где работы затянулись. Он потребовал завершить их до конца недели и напомнил, что ремонт следует проводить в ночное или утреннее время, чтобы не мешать горожанам.

Также губернатор поручил администрации активнее штрафовать ресурсоснабжающие организации за некачественное восстановление территорий после вскрышных работ. Уже составлено 172 протокола на общую сумму более 42 млн руб. Также Олег Мельниченко указал на провалившийся колодец у стадиона «Первомайский», дефекты асфальта возле бассейна «Сура», на пр-кте Строителей и ул. 8 Марта, 27. Он поручил мэрии и региональному минстрою взять эти объекты под контроль для исправления ситуации.

Нина Шевченко