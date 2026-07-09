Главные новости за 9 июля. Кавказ

АО «Российский аукционный дом» объявил аукцион по продаже дебиторской задолженности обанкротившегося ОАО КБ «Банк Развития Региона» (Владикавказ). Стоимость трех лотов составляет 87,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ. В состав лота входят права требования к ООО «Анмара» по договору займа на 97,2 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются с 15 июля по 20 августа 2026 года. Шаг аукциона составляет 4,8 млн руб., задаток — 15%.

После сильных дождей в нескольких районах Дагестана сохраняется риск ухудшения качества питьевой воды. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по республике. По данным ведомства, специалисты проводят мониторинг качества воды на территории четырех районов, пострадавших от последствий непогоды. Ухудшение санитарных показателей возможно из-за высокого уровня грунтовых вод, вызванного обильными осадками.

Промышленный районный суд Ставрополя рассматривает уголовное дело в отношении директора одного из филиалов ГБУ СК «Стававтодор» и его предполагаемого сообщника, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края. По версии следствия, руководитель филиала вступил в сговор с учредителем организации, победившей в аукционе на оказание услуг по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации отходов, образовавшихся при ремонте мостов на автомобильных дорогах.

Ставропольский край столкнулся с одновременным ростом топливных цен и последствиями удара беспилотника по региональной нефтебазе. Ситуацию взял под личный контроль глава региона. По сведениям аналитиков Северо-Кавказстата, за минувшую неделю горючее в регионе прибавило в цене. Средний показатель по всем видам топлива достиг 73,19 руб за литр — прирост составил 0,31 руб., следует из опубликованных данных.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым обсудил ход уборочной кампании, развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и экологические проекты. Об этом сообщила пресс-служба правительства России. Одной из ключевых тем встречи стало обеспечение сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами. Дмитрий Патрушев подчеркнул необходимость своевременно обеспечить аграриев всеми необходимыми ресурсами, особенно топливом. Этот вопрос обсуждался на фоне сохраняющихся в регионе перебоев с поставками бензина и дизельного топлива.

Рейсовый двухэтажный автобус Neoplan, следовавший по маршруту Москва—Ставрополь, загорелся на 1085-м километре трассы М4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области; в салоне в момент возгорания находились 58 человек, в том числе три ребенка, все пассажиры покинули автобус без травм, сообщили в УПЧС Аксайского района Ростовской области.

Федеральное правительство направит Дагестану и Чечне свыше 4,4 млрд руб. дополнительного финансирования на восстановление жилищного фонда, пострадавшего в результате паводков, — соответствующее решение было озвучено премьер-министром Михаилом Мишустиным на заседании кабинета министров, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Экспорт молочной продукции из Ставропольского края по итогам первого полугодия 2026 года увеличился в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин. По его данным, за январь—июнь предприятия края экспортировали более 128 т молочной продукции на сумму $759,2 тыс. Как ранее сообщало министерство экономического развития Ставропольского края, основными направлениями поставок являются Китай, Казахстан, Узбекистан и Южная Осетия.