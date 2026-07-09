Главные новости за 9 июля. Кубань, Крым, Адыгея
Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 9 июля ликвидировали 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
В течение прошедшей ночи в Азовском море были вновь атакованы два танкера.
Правительство Республики Крым утвердило пакет региональных мер поддержки предпринимателей на 2026 год в связи с чрезвычайной ситуацией.
ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе с использованием дрона со взрывчаткой в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ.
Советский районный суд Краснодара принял к производству уголовное дело в отношении бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Его рассмотрят 14 июля.
Также 14 июля суд рассмотрит дело экс-вице-губернатора Кубани и бывшего атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова.
Суд обязал снести самовольно возведенный четырехэтажный дом на улице Санаторной в Сочи.
Краснодарский край занял третье место среди российских регионов по числу проданных электронных полисов ОСАГО в первом полугодии 2026 года.
В Севастополе планируют разработать программу государственной поддержки жителей для приобретения автономных источников электроснабжения.
В Краснодарском крае будут полностью изменены подходы к осуществлению контрольных функций нотариальной палаты за исполнением нотариусами края профессиональных обязанностей.
В Краснодаре задержан водитель, подозреваемый в умышленном наезде на людей.
Краснодарский край заключил инвестиционные соглашения на сумму более 3,6 млрд руб. в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.