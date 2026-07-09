Главные новости за 9 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 9 июля ликвидировали 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

В течение прошедшей ночи в Азовском море были вновь атакованы два танкера.

Правительство Республики Крым утвердило пакет региональных мер поддержки предпринимателей на 2026 год в связи с чрезвычайной ситуацией.

ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе с использованием дрона со взрывчаткой в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ.

Советский районный суд Краснодара принял к производству уголовное дело в отношении бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Его рассмотрят 14 июля.

Также 14 июля суд рассмотрит дело экс-вице-губернатора Кубани и бывшего атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова.

Суд обязал снести самовольно возведенный четырехэтажный дом на улице Санаторной в Сочи.

Краснодарский край занял третье место среди российских регионов по числу проданных электронных полисов ОСАГО в первом полугодии 2026 года.

В Севастополе планируют разработать программу государственной поддержки жителей для приобретения автономных источников электроснабжения.

В Краснодарском крае будут полностью изменены подходы к осуществлению контрольных функций нотариальной палаты за исполнением нотариусами края профессиональных обязанностей.

В Краснодаре задержан водитель, подозреваемый в умышленном наезде на людей.

Краснодарский край заключил инвестиционные соглашения на сумму более 3,6 млрд руб. в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.