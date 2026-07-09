Курский мясокомбинат уличили в нарушении техрегламентов и оштрафовали

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям привлекло к административной ответственности ООО «МПК «Полянское» за невыполнение в установленный срок законного предписания надзорного органа. Постановление о штрафе в размере 200 тыс. руб. по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ вступило в силу 7 июля. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предписание было выдано по итогам внеплановой проверки, проведенной в марте 2026 года по требованию Генеральной прокуратуры. Инспекторы выявили нарушения технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции»: на предприятии отсутствовала прослеживаемость замороженной продукции и не была оборудована контрольная критическая точка при приеме живых животных.

В ходе последующей проверки исполнения предписания с 6 по 19 июля выяснилось, что руководство проигнорировало часть требований: при оформлении производственных сертификатов в системе ФГИС «ВетИС» (компонент «Меркурий») по-прежнему не указывалась дата выработки, что делает невозможным мониторинг пути продукта от сырья до прилавка. За невыполнение требований предприятие оштрафовано.

По данным Rusprofile, ООО «МПК "Полянское"» зарегистрировано в Курском районе Курской области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Владимир Лобзов (также учредитель ООО «МК "Полянское"», занимающегося производством мясной продукции). Генеральный директор — Юрий Дмитриенко. Выручка МПК в 2025 году составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 8,4 млн руб.

В начале июня Россельхознадзор обнаружил следы лекарственных препаратов в продукции крупной курской птицефабрики — ООО АПК «Красная поляна». Предприятию выдали требование об устранении нарушений ветеринарного законодательства, материалы проверки были направлены в курскую прокуратуру.

Ульяна Ларионова