Т-Банк досрочно завершил сбор заявок на дебютное размещение ЦФА операционной компании Ozon — «Интернет Решения». Ретайл-инвесторы выкупили запланированный объем в 1 млрд руб. за 4 часа. Вечером того же дня эмитент получил привлеченные средства на расчетный счет. Сбор заявок проводился эксклюзивно в инвестиционном сервисе «Т-Инвестиции». Ставка по ЦФА фиксированная — 15,5% годовых на три месяца с ежемесячными выплатами. Дата погашения — 9 октября. Инструмент доступен на вторичном рынке всем инвесторам в приложении «Т-Инвестиции».

Разработчик самолета Ил-114-300 направил заявки на снятие ряда ограничений выданного сертификата. Росавиация рассчитывает, что компании будут получать самолеты уже с необходимыми им параметрами. Текущие ограничения на эксплуатацию установлены на основании выполненных сертификационных работ и представленных разработчиком доказательных документов.

«Сбер» запустил крупнейший в России сервис поиска автозаправочных станций, где с высокой вероятностью доступно топливо. Платформа охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране и работает на основе обезличенных данных о покупках более 100 млн клиентов. Сервис доступен в веб-версии и мобильном приложении банка в разделе «Для жизни». Информация на платформе обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платежных данных.