Лук и картофель резко подорожали на Ставрополье за прошедшую неделю

По данным Северо-Кавказстата, в период с 30 июня по 6 июля 2025 года на Ставрополье зафиксировано заметное удорожание репчатого лука, картофеля, птицы и услуг городского электротранспорта при одновременном снижении стоимости свежих томатов и огурцов, следует из опубликованных данных официальной статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольший скачок среди продуктов питания показал репчатый лук — его розничная цена выросла на 9,2%, достигнув отметки 70 руб. за килограмм. Картофель подорожал на 7,6% и торгуется по 77 руб. за кг. Статистики объясняют подобную динамику переходным периодом между истощением запасов прошлогоднего урожая и поступлением нового: в это время давление на цену усиливают накопленные расходы на хранение и транспортировку.

На этом фоне иначе повели себя тепличные культуры. Свежие огурцы потеряли в цене 9%, опустившись до 125 руб. за килограмм. Помидоры подешевели ещё значительнее — на 11,7%, до 153 руб. за кг. Пшеничная мука снизилась в стоимости на 3% и составила 61 руб. за килограмм. Сезонное наращивание предложения тепличной продукции традиционно приводит к коррекции цен вниз именно в летние месяцы.

В сегменте переработанных и готовых продуктов также зафиксирован рост. Охлажденная и замороженная курятина прибавила в цене 2,4%, достигнув 248 руб. за килограмм. Печенье подорожало на 7% — до 291 руб. за кг. Фруктово-ягодные консервы для детского питания выросли в цене на 3,5%, их средняя стоимость составила 651 руб. за килограмм.

Наиболее резкое изменение в секторе услуг затронуло городской электрический транспорт. Стоимость поездки в троллейбусе и трамвае увеличилась на 16,6% — до 35 руб. Для жителей ставропольских городов, ежедневно пользующихся этим видом передвижения, подорожание ощутимо скажется на семейном бюджете. Параллельно выросла плата за проживание в государственном и муниципальном жилищном фонде — на 6%, до 41 руб. за квадратный метр общей площади.

Сезонный спрос отразился и на туристическом сегменте. Стоимость поездки на черноморское побережье поднялась на 2,7% и достигла 89 944 руб. Ночь в хостеле обходится путешественникам дороже на 2,8% — 1 152 руб. с человека в сутки.

Станислав Маслаков