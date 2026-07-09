На АЗС в Белгородской области запретили продавать моторное топливо подросткам

Депутаты Белгородской областной думы на заседании 9 июля во втором чтении приняли с поправками закон, ограничивающий розничную продажу моторного топлива несовершеннолетним. Речь идет как о дизельном топливе и бензине, так и о газообразном горючем, которое используется как топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Запрет вступает в силу с 1 августа. Ранее предполагалось установить ограничение с 1 сентября. Целью нововведения названо повышение безопасности — предотвращение происшествий, связанных с использованием несовершеннолетними горючих веществ.

Не попадают под действие запрета несовершеннолетние водители скутеров, которым уже исполнилось 16 лет и у которых есть водительское удостоверение, разрешающее использовать данное транспортное средство. Топливо им будут отпускать при предъявлении документов.

В Белгородской области сейчас действуют временные ограничения на продажу автомобильного топлива — не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки. Для жителей приграничья сохраняется возможность заправлять топливо в сертифицированную тару.

В настоящее время ряд регионов РФ взял на вооружение метод ограничения продажи бензина в зависимости от даты и госномера автомобиля («чет-нечет»), впервые опробованный в Орловской области. Накануне стало известно, что такой временный порядок отпуска топлива вводят в Липецкой области. Однако в Тамбовской области сегодня опровергли слухи, что регион устанавливает подобное ограничение. Воронежские власти в свою очередь никакой информации по этому поводу не озвучивали.

Денис Данилов