Астраханские АЗС перешли под круглосуточный контроль ГИБДД

Экипажи ГИБДД круглосуточно дежурят на астраханских АЗС. Инспекторы следят за порядком на заправках и прилегающих дорогах, контролируют очередность, въезд и выезд машин, чтобы избежать заторов, сообщили в пресс-службе губернатора.

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С 9 июля в регионе действует отпуск бензина по номерам машин. По нечетным числам месяца топливо будет доступно автомобилистам с номерами, оканчивающимися на 1, 3, 5, 7, 9, по четным — на 0, 2, 4, 6, 8.

Инспекторы проверяют госномера по базам для выявления подделок и подмен. Также они пресекают попытки заправиться вне очереди и проводят разъяснительные беседы с водителями, чтобы предотвратить конфликты.

Нина Шевченко