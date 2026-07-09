В Дагестане из-за наводнения эвакуировали 106 человек

Мощные ливневые дожди спровоцировали паводки сразу в нескольких районах Дагестана: спасатели экстренно вывезли из подтопленных домов 106 человек, десятки тысяч жителей республики остались без электричества, а часть населенных пунктов лишилась транспортного сообщения с внешним миром, сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Обильные осадки вызвали резкое поднятие воды в Дагестане, что повлекло за собой масштабные разрушения инфраструктуры и вынужденное переселение людей. Региональное управление МЧС России подтвердило эвакуацию 106 жителей из 14 домов, расположенных в Кайтагском, Гумбетовском и Левашинском районах.

Среди покинувших жилье — 34 несовершеннолетних. По данным ведомства, все эвакуированные переданы под опеку родственников и в настоящий момент находятся в безопасности.

Отдельную проблему создало массовое отключение электроснабжения. Без света оказались около 36 тысяч человек в 62 населенных пунктах шести муниципальных районов республики. Несмотря на масштаб отключений, спасатели заверили, что базовое жизнеобеспечение населения сохранено: развернуты противопожарные посты, сформированы резервы продуктов питания и лекарственных средств.

Тяжелая ситуация складывается и в Чародинском районе, где 18 сел с суммарным населением свыше 4,1 тысячи человек оказались отрезаны от остальной части республики. Проезд по трассе Цуриб — Арчиб, по имеющимся сведениям, затруднен сильнее всего — именно этот участок дороги признан наиболее проблемным.

Станислав Маслаков