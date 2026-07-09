Белгородец осужден за аферу с получением выплаты за пострадавшее здание

В Белгороде суд признал 42-летнего местного жителя виновным в покушении на мошенничество при получении выплат (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — до десяти лет лишения свободы). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе 2023 года мужчина, действуя в группе лиц по предварительному сговору, решил получить компенсацию за утрату жилья, используя под его видом собственное нежилое здание в селе Журавлевка Белгородского района. Для реализации задуманного он заказал кадастровому инженеру изготовление технической документации по переводу объекта в жилой за 120 тыс. руб.

На основании подготовленных документов здание было поставлено на кадастровый учет как жилой дом, после чего фигурант обратился в администрацию с заявлением о предоставлении выплаты. Преступные действия были выявлены и пресечены правоохранительными органами, в результате чего удалось предотвратить хищение более 16 млн руб. бюджетных средств.

В сентябре «Ъ-Черноземье» писал о задержании замглавы приграничного села в Белгородской области по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Чиновник курировал оценку поврежденных в результате атак ВСУ автомобилей и оформление документов для начисления компенсаций. По версии следствия, после получения владельцем одной из машин выплаты фигурант якобы потребовал от него вознаграждение за свое участие в решении вопроса. По данным источника «Ъ-Черноземье», речь шла о Константине Анпилове, работающем в администрации села Головчино Грайворонского округа.

Ульяна Ларионова