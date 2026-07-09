Главные новости за 9 июля. Новороссийск
С начала 2026 года в Новороссийске в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 23 ребенка, восемь из них — в июне.
В Новороссийске в патрульных автомобилях Госавтоинспекции установили автоматизированные комплексы фиксации нарушений «Оракул».
В Новороссийск по состоянию на 13:00 9 июля топливо отпускали 21 автозаправочная станция.
В Новороссийске был опубликован график поставок бензина и дизельного топлива на автозаправочные станции сети «Роснефть» на 9 июля.
Нефтяной танкер Yasa Polaris, зафрахтованный американской компанией Chevron, подвергся атаке беспилотников при подходе к нефтеналивному терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском.
Певец Григорий Лепс отменил концерты, запланированные на 9 июля в Сочи и 11 июля в Геленджике.