Главные новости за 9 июля. Новороссийск

С начала 2026 года в Новороссийске в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 23 ребенка, восемь из них — в июне.

В Новороссийске в патрульных автомобилях Госавтоинспекции установили автоматизированные комплексы фиксации нарушений «Оракул».

В Новороссийск по состоянию на 13:00 9 июля топливо отпускали 21 автозаправочная станция.

В Новороссийске был опубликован график поставок бензина и дизельного топлива на автозаправочные станции сети «Роснефть» на 9 июля.

Нефтяной танкер Yasa Polaris, зафрахтованный американской компанией Chevron, подвергся атаке беспилотников при подходе к нефтеналивному терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском.

Певец Григорий Лепс отменил концерты, запланированные на 9 июля в Сочи и 11 июля в Геленджике.