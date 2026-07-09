Эксперт ярославского отделения ЦБ объяснил, как исключить счет из базы дропов

Включение сведений о счете в базу данных о мошенничестве (дропперстве), которую ведет Центральный банк (ЦБ), можно обжаловать. Об этом сообщил заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

С 2024 года действует база данных Банка России, в которую попадают счета, заподозренные в мошеннических операциях. Перед включением в базу ЦБ дополнительно проверяет сведения, поступившие из коммерческих банков или от других участников информационного обмена, чтобы избежать ошибки.

После подтверждения счет включают в базу. Затем банк не только может приостановить онлайн-обслуживание, но и обязан это сделать, если сведения поступили из МВД. База данных открыта для всех банков, поэтому они могут обращаться к ней, когда подозревают мошенничество.

«К сожалению, в базу данных информация по счету может попасть из-за фишинга, утечек информации и т.д. Например, владелец карты ввел реквизиты на фишинговом сайте, в результате чего мошенники смогли получить доступ к карте, а затем использовать для мошеннических операций»,— пояснил Евгений Ефремов.

В этих случаях банк приостанавливает онлайн-банкинг, чтобы не допустить мошеннических действий со средствами клиента. При этом человеку продолжают быть доступны все операции в отделении банка.

«Чтобы восстановить онлайн-доступ, нужно будет обжаловать включение реквизитов в базу данных Банка России. Сделать это можно двумя способами. Во-первых, можно подать обращение в своем банке, а он оперативно отправит обращение в Банк России. Во-вторых, подать обращение на сайте Банка России в интернет-приемной в разделе "Информационная безопасность". В этом случае регулятор даст ответ в течение 15 дней: блокировка либо будет снята, либо банк попросит дополнительные сведения»,— прокомментировал господин Ефремов.

Алла Чижова