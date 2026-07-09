«Волшебная флейта», «Нарты» и байопик о Майкле Джексоне

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты классической, джазовой и рок-музыки, увидеть премьеру оперы Моцарта, конное шоу по мотивам Нартского эпоса и посмотреть киноновинки. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».

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Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

10 июля в 19:00 в концертном зале имени Федора Шаляпина в Ессентуках состоится премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Постановка пройдет в рамках фестиваля Mozart. Последняя опера композитора рассказывает историю принца Тамино и птицелова Папагено, которые отправляются спасать дочь Царицы ночи Памину, преодолевая испытания с помощью волшебной флейты и колокольчиков.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

10 июля во «Дворе на Анисимова» в Пятигорске выступит московский джазовый ансамбль New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских. Коллектив исполняет традиционный джаз Нового Орлеана, сочетая музыку с вокалом, степом и рассказами об истории американской джазовой культуры.

Стоимость билетов — от 3200 руб. (12+)

11 июля в 16:00 в зале имени Александра Скрябина в Кисловодске Академический симфонический оркестр имени В. И. Сафонова выступит с программой в рамках фестиваля Mozart. В исполнении одного из старейших симфонических коллективов страны прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта.

Стоимость билетов — 1000 руб. (6+)

11 июля в 19:00 в Лермонтовской галерее Пятигорска пройдет концерт «Палитра нежных чувств». В программу вошли романсы и вокальные произведения Сергея Рахманинова, Михаила Ипполитова-Иванова, Игоря Стравинского, Яна Сибелиуса и других композиторов. Солисткой вечера станет лауреат международных конкурсов Ксения Трофимова.

Стоимость билетов — 800 руб. (6+)

12 июля в 18:00 во Дворце детского творчества Ставрополя солисты оркестра Cagmo представят программу «Сны Людовико Эйнауди при свечах». В нее вошли оркестровые аранжировки произведений итальянского композитора Людовико Эйнауди, многие из которых впервые прозвучат в расширенном инструментальном составе.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (6+)

12 июля в 18:30 в Концертном зале филиала Мариинского театра во Владикавказе состоится концерт Симфонического оркестра под управлением Георгия Албегова. В программе — симфоническая поэма Александра Скрябина «Мечты», «Концертные танцы» Игоря Стравинского и Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. Солисткой вечера станет пианистка Елизавета Украинская.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

12 июля в 19:00 в Rock Bar by Abrikos Inc. в Ставрополе группа Voroth представит новый альбом Lingua Secunda. Коллектив сочетает в своем творчестве элементы мелодик-дэт-, трэш- и прогрессив-метала. Помимо новых композиций музыканты исполнят песни из предыдущих релизов, обещают организаторы

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

11 июля в 18:00 во Владикавказе конный театр «Нарты» представит шоу-программу «Нарты. Легенды возвращаются». Постановка основана на сюжетах осетинского Нартского эпоса и объединяет элементы драматического театра, джигитовки, национальной хореографии и конных трюков, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

12 июля в 19:00 в зале имени Александра Скрябина в Кисловодске покажут оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных». Комическая история рассказывает о споре философа Дона Альфонсо с двумя молодыми офицерами, которые решают проверить верность своих невест, переодевшись иностранцами. Постановка пройдет в рамках фестиваля Mozart.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа продолжают показывать музыкальный байопик «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона. Картина рассказывает путь будущего короля поп-музыки от первых выступлений до мировой славы, уделяя внимание как его творческим достижениям, так и событиям личной жизни.

Стоимость билетов — от 240 руб. (16+)

Любителям российского кино стоит обратить внимание на комедию «Холоп 3». По сюжету супруги Лена и Борис Вяземские оказываются на грани развода, а их дети обращаются за помощью к уже знакомому зрителям Грише. На этот раз героям предстоит отправиться в эпоху Петра I, где им придется пересмотреть свои отношения и взглянуть на семью по-новому.

Стоимость билетов — от 240 руб. (12+)

Также на больших экранах можно увидеть восстановленную в формате 4К романтическую драму «Мужчина и женщина» режиссера Клода Лелуша. Лента, получившая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар», рассказывает историю мужчины и женщины, которые после тяжелых личных утрат пытаются начать новую жизнь.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

Поклонникам фильмов ужасов стоит обратить внимание на картину «Оно приходит снизу». Одинокая мать вместе с детьми переезжает в престижный жилой комплекс, однако вскоре начинает замечать, что под ее квартирой скрывается нечто необъяснимое и опасное.

Стоимость билетов — от 270 руб. (18+)

Еще одна новинка — фантастический хоррор «Закулисье реальности». Главный герой случайно открывает портал в загадочное измерение, представляющее собой бесконечный лабиринт, где привычные законы пространства перестают действовать.

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

Во Владикавказе продолжается III Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». До 12 июля на сценах Национального театра имени В. В. Тхапсаева и филиала Мариинского театра проходят спектакли театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Майкопа и других городов России. Также в программе — бесплатные уличные спектакли, лекции, творческие встречи и образовательные мероприятия, а завершится фестиваль большим концертом на площади Свободы.

Вход на уличные мероприятия и концерт закрытия свободный. (6+)

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