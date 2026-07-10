В Черноземье 11 июля ожидается теплая и дождливая погода, до 23°C

В субботу, 11 июля, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +14°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +21°C, вечером столбик термометра понизится до +19°C, ночью будет +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +20°C, днем температура поднимется до +23°C, вечером она составит +21°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +17°C, днем также будет +21°C, вечером будет +18°C, а ночью понизится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +20°C, днем — +22°C, вечером будет +20°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +22°C, вечером также будет +19°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +21°C, днем — +22°C, вечером также будет +20°C, ночью — +17°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова