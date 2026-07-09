Подозреваемого в поджоге девушки волгоградца отправили в СИЗО до сентября
Тракторозаводской районный суд Волгограда отправил под стражу 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в поджоге незнакомой девушки (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Фото: Нина Шевченко
Утром 5 июля у подъезда дома в Тракторозаводском районе подозреваемый вылил на голову незнакомой ему девушки спиртосодержащую жидкость и поджег ее зажигалкой. Пострадавшая получила ожоги головы, шеи, туловища и рук. Ожоги охватили 32% поверхности тела. Врачи диагностировали ожоговый шок третьей степени. Сейчас она находится в реанимации.
Полиция возбудила уголовное дело 7 июля. В тот же день подозреваемого задержали и предъявили обвинение. В СИЗО мужчина пробудет до 7 сентября. Постановление пока не вступило в силу.