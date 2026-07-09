Черноземье 09.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 10 июля Австралийский доллар 52,7030 Английский фунт 101,5412 Белорусский рубль 26,5425 Гонконгский доллар* 96,8866 Дирхам ОАЭ 20,6753 Доллар США 75,9300 Евро 86,5906 Индийская рупия** 79,6124 Казахстанский тенге** 16,2251 Канадский доллар 53,5699 Китайский юань 11,1616 СДР 103,0264 Сингапурский доллар 58,7194 Турецкая лира* 16,2204 Украинская гривна* 17,0570 Шведская крона* 78,3165 Швейцарский франк 94,1009 Японская иена** 46,7377 *За 10. **За 100.