Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 10 июля

Австралийский доллар 52,7030
Английский фунт 101,5412
Белорусский рубль 26,5425
Гонконгский доллар* 96,8866
Дирхам ОАЭ 20,6753
Доллар США 75,9300
Евро 86,5906
Индийская рупия** 79,6124
Казахстанский тенге** 16,2251
Канадский доллар 53,5699
Китайский юань 11,1616
СДР 103,0264
Сингапурский доллар 58,7194
Турецкая лира* 16,2204
Украинская гривна* 17,0570
Шведская крона* 78,3165
Швейцарский франк 94,1009
Японская иена** 46,7377

*За 10. **За 100.