В Ярославле начинаются съемки комедии с Александрой Бортич

В Ярославле стартуют съемки романтической комедии «Синий и пурпурная» с Александрой Бортич и Никитой Зиминым в главных ролях. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в онлайн-кинотеатре «Start».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Бортич

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александра Бортич

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александра Бортич известна по роли в комедии «Я худею», для Никиты Зимина новый проект станет дебютом в полнометражном кино. Также в фильме снимутся Юрий Быков, Марина Александрова, Ксения Алферова и другие актеры. Режиссером выступит Юлия Сапонова, создававшая в основном короткометражки и документальные фильмы («Съесть слона», «Вепсы. Танцы с медведем»).

Съемки развернутся в узнаваемых городских локациях Ярославля, уточнили в онлайн-кинотеатре. В центре сюжета — история Дани, человека с аутизмом, живущего по четким правилам, но вынужденного все изменить из-за влюбленности во взбалмошную барменшу Марину.

Производством фильма занимаются кинокомпания «АТ-ПРОДАКШН», «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатр «Start» при поддержке Минкульта России.

Алла Чижова