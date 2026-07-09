«Жизнь человека», «Гудтаймс», Ева Власова

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

10 июля в 19:00 в Центральном концертном зале выступит Александра Шоуа и группа «Непара». Качественный живой звук и комфортный зал с многообразием вариантов мест от доступных до элитных.

Стоимость билетов — 3000 руб. (6+)

Также 10 июля в 19:00 в Филармонии им. Пономаренко пройдет праздничный гала-концерт ко Дню семьи, любви и верности. На сцене прозвучат трогательные и проникновенные композиции в исполнении ведущих творческих коллективов, чья музыка никого не оставит равнодушным: Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница им. Н.В. Кубаря», Хор Краснодарской филармонии, квартет «Адажио», ансамбли «Ивушка», «Скрыня», «Гильце».

Стоимость билетов — от 700 руб. (6+)

10 июля в 20:00 на площадке Roof Live выступит молодежная группа «Гудтаймс». Слушателей ждет большой сольный концерт на живой крыше. Группа «Гудтаймс» на Roof Live — это яркая атмосфера концерта на высоте, где музыка становится частью пейзажа.

Стоимость билетов — от 2400 руб. (16+)

11 июля в 20:00 в Sgt. Peppers Bar пройдет Linkin Park трибьют от группы LAAV. Трибьют — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

12 июля в 20:00 на площадке «Порт 219» выступит Ева Власова. Этим летом концерты Евы Власовой пройдут под открытым небом, где ее искренние и чувственные песни звучат особенно близко к слушателю. Это не просто выступление, а живой диалог без дистанции — атмосфера, в которой эмоции становятся главным языком общения.

Стоимость билетов — от 3300 руб. (12+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

10 июля в 18:30 в Театре драмы покажут спектакль «Добрый человек из Сезуана». «Драматургия и фигура Бертольта Брехта для меня много значат. Можно сказать, что с профессиональной точки зрения я выросла на его текстах и театральных принципах. Брехт очень современен. Да, он неудобен, неспокоен, дерзок, может быть, даже возмутителен и груб. Не торопитесь негодовать и отчаиваться. Придя на Брехта, не ждите заботы и учтивости. Это совершенно не тот мир, где "клиент всегда прав". Это пространство честности, откровенности и прямолинейности. Но в то же время это мир, наполненный уязвимостью и глубоким болезненным переживанием за судьбу человека»,— рассказывает о спектакле режиссер Надя Кубайлат.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

Также 10 июля в 19:30 в Театре «Мой» покажут спектакль «Жизнь человека». Пьеса рассказывает о судьбе обобщенного человека, показывая основные этапы его жизни от рождения до смерти. Противостояние Человека и некой таинственной силы, олицетворяющей судьбу, рок или высшие силы, которые управляют его жизнью.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)

11 июля в 11:00 и 14:00 в Новом театре кукол для юных зрителей покажут спектакль «Конек-Горбунок». Театральная фантазия по сказке П.П. Ершова о необычайных странствиях-злоключениях извечного героя русских сказаний да былин Иванушки-дурака.

Стоимость билетов — 500 руб. (6+)

11 июля в 20:30 в Одном театре покажут спектакль «Затворник и Шестипалый». Сказка для взрослых по мотивам повести Виктора Пелевина. Надежда есть всегда. Стремление вырваться за рамки обыденности может привести к результату. Главная задача спектакля — открыть в себе и в зрителе пространство для воображения.

Стоимость билетов — 1000 руб. (12+)

12 июля в 17:00 в Одном театре покажут спектакль «Иллюзии». Пьеса, устроенная как волшебная шкатулка, о поисках постоянства в этом изменчивом космосе. В центре сюжета — любовный четырехугольник, в который оказываются вовлечены две супружеские пары. Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинозалах Краснодара продолжается показ фильма «Майкл». История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона.

Стоимость билетов — от 720 руб. (16+)

Также идет показ картины Гая Ричи «Грязные деньги». По сюжету, безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов. Отряд элитных агентов под управлением проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид, Бронко и их соратники начинают воплощать стратегию давления на афериста, а затем отправляются на остров Салазара, где проявляют все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Однако внезапно ситуация выходит из-под контроля.

Стоимость билетов — от 830 руб. (18+)

Также в городских кинотеатрах продолжается показ комедийного фильма «Холоп 3». По сюжету, супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I.

Стоимость билетов — от 350 рублей. (16+)

Вверх

Куда сходить еще

10 июля с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

12 июля в 20:00 в StandUp Bar Krasnodar пройдет программа Top standup. Профессиональная сцена, опытные комики и атмосфера настоящей, живой комедии.

Стоимость билетов — 800 руб. (18+)

Вверх