В Новороссийске объяснили отсутствие сирен при угрозе атаки БПЛА
В Новороссийске объяснили, почему при сообщениях об угрозе атаки беспилотников не всегда включаются сирены. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на Муниципальный центре управления города.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
По данным МЦУ, в ряде случаев на территории города фиксируется только потенциальная угроза атаки БПЛА. Если ситуация переходит в реальную угрозу для жителей, информация оперативно публикуется через официальные ресурсы главы города, радио и систему оповещения.
В ведомстве призвали жителей ориентироваться только на официальные источники информации и соблюдать меры безопасности при угрозе атаки беспилотников.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в регионе отказались от включения сирен при каждом пролете БПЛА из-за высокой частоты таких событий. Информацию об угрозах там планируют распространять через ресурсы МЧС и SMS-оповещения.