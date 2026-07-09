В Новороссийске объяснили отсутствие сирен при угрозе атаки БПЛА

В Новороссийске объяснили, почему при сообщениях об угрозе атаки беспилотников не всегда включаются сирены. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на Муниципальный центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По данным МЦУ, в ряде случаев на территории города фиксируется только потенциальная угроза атаки БПЛА. Если ситуация переходит в реальную угрозу для жителей, информация оперативно публикуется через официальные ресурсы главы города, радио и систему оповещения.

В ведомстве призвали жителей ориентироваться только на официальные источники информации и соблюдать меры безопасности при угрозе атаки беспилотников.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в регионе отказались от включения сирен при каждом пролете БПЛА из-за высокой частоты таких событий. Информацию об угрозах там планируют распространять через ресурсы МЧС и SMS-оповещения.

Анна Гречко