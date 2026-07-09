Подосиновский районный суд Кировской области назначил 62-летнему местному жителю наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. за незаконную рубку леса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Кировской области осудили за незаконную рубку леса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Жителя Кировской области осудили за незаконную рубку леса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В начале 2024 года он незаконно вырубил лес на территории Подосиновского участкового лесничества, причинив лесному фонду России ущерб в размере 430 тыс. руб.

До вынесения приговора подсудимый полностью возместил причиненный ущерб.

Анна Кайдалова