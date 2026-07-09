Жителя Кировской области осудили за незаконную рубку леса
Подосиновский районный суд Кировской области назначил 62-летнему местному жителю наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. за незаконную рубку леса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Жителя Кировской области осудили за незаконную рубку леса
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В начале 2024 года он незаконно вырубил лес на территории Подосиновского участкового лесничества, причинив лесному фонду России ущерб в размере 430 тыс. руб.
До вынесения приговора подсудимый полностью возместил причиненный ущерб.