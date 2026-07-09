В Ярославской области заработали 34 комплекса фиксации нарушений ПДД

В Ярославской области начали работать 34 комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения, называемых «Паук». Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Большая часть из них расположена на федеральной трассе М-8. Так, камеры появились:

на въезде в Данилов со стороны Ярославля;

после Пречистого в сторону Вологды;

на повороте в населенный пункт Чернево (Гаврилов-Ямский округ);

перед Глебовским и в районе населенного пункта Новое под Переславлем;

на повороте на АЗС у НПЗ в Ярославле;

на съезде на автодорогу «Ярославль – Тутаев» (левый берег);

на повороте в Андроники (Ярославский округ);

в районе населенного пункта Щелканка (Переславский округ);

на пешеходном переходе вблизи поворота на населенный пункт Гавшинка (Ярославский округ);

на Ярославском шоссе недалеко от развилки после НПЗ;

после выезда из Ростова в сторону Ярославля.

Новые камеры появились на трассе Р-132 «Золотое кольцо». Они расположены в населенном пункте Варегово после Большого Села, в Левашово (Некрасовский округ), после Туношны в районе поворота на Никольское, на пешеходном переходе перед Песочным, в Угличе у «Газресурса», сразу после поворота на Калязин со стороны Углича, на повороте на населенный пункт Сарафоново (Ярославский округ), а также в Воробино и Дорожаево (оба —Ярославский округ).

На региональных трассах камеры появились по следующим адресам:

«Ярославль - Углич», 9 км (нерегулируемый пешеходный переход);

перекресток а/д «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям - Ярославль (до дер. Шопша)», а/д «Тутаев - Шопша» и а/д «Ярославль – Шопша»;

«Владимир - Переславль-Залесский» «Р-74» (н.п. Б. Брембола), км 141+677;

«Владимир — Переславль-Залесский» «Р-74» (н.п. Рязанцево), км 122+565;

«Пречистое - Любим — Буй» (н.п. Вахромейка), км 16+010;

«Данилов — Пошехонье» (н.п. Попково), км 4+900;

«Ярославль - Рыбинск» «Р-151»: км 32+765 (поворот на н.п. Фоминское);

«Ярославль - Рыбинск» Р-151 (н.п. Тутаев), км 34+410;

«Ярославль - Рыбинск» Р-151 (н.п. Панино), км 26+520.

По два комплекса начали работать в Ярославле и Рыбинске. В областной столице камеры поставили на пересечениях Промышленного шоссе и улицы Механизаторов, а также улицы Белинского с улицей Кудрявцева. Во втором по величине городе области комплексы фиксируют нарушения на улице Авиационной в районе НПО «Сатурн» и на пересечении проспекта Ленина с улицей Солнечной.

Камеры фиксируют превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил пользования телефоном водителем.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославская область стала лидером среди регионов по приросту дорожных камер.

Алла Чижова