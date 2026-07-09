Казань вошла в число российских городов, где требуется больше всего времени, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщила пресс-служба «Циана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителям Казани для накопления на первый взнос по ипотеке необходимо 18 зарплат

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Жителям Казани для накопления на первый взнос по ипотеке необходимо 18 зарплат

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По их данным, для первоначального взноса в размере 20% жителям Казани потребуется 18 среднегородских зарплат. По этому показателю столица Татарстана занимает четвертое место после Сочи (29 зарплат), Санкт-Петербурга (20) и Москвы (18).

При этом по сравнению с 2022 годом срок накопления сократился с 23 до 18 зарплат.

По данным исследования, в Набережных Челнах на первоначальный взнос потребуется 14 среднегородских зарплат, в Чебоксарах — 16, в Кирове — 12.

Анна Кайдалова