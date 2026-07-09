КПРФ в Липецке предложила национализировать нефтебизнес на фоне дефицита бензина

Фракция КПРФ в липецком облсовете в ходе внеочередной сессии направила постановление о принятии неотложных мер по обеспечению топливной безопасности и усилению госконтроля над нефтегазовым комплексом. Оно предполагает национализацию ключевых нефтяных компаний страны. Об этом сообщил председатель облсовета Владимир Сериков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Присутствовавший на сессии замгубернатора Липецкой области Сергей Курбатов не поддержал инициативу коммунистов, однако признал, что «проблема с бензином есть». «Национализация сама по себе не производит ни одного литра бензина, не помогает ремонтировать НПЗ, не ускоряет бензовозы. Ключевые компании ("Роснефть", "Газпром", "Траснефть") и так находятся под госконтролем. Венесуэла и Мексика, к примеру, после национализации столкнулись с дефицитом бензина. Я предлагаю сфокусироваться на реальных мерах по развитию логистики»,— сказал господин Курбатов.

Глава фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев на это предложил заместителю губернатора «прийти на заправку и рассказать водителям о тех мерах, которые принимаются».

«Вы там много чего интересного услышите. О национализации надо судить не поверхностно, исходя из классовых интересов, кто владеет недрами нашей страны, а углубиться в суть процессов. Частный интерес преобладает над государственными задачами. Им куда выгоднее, туда они и будут продавать, и чихать они хотели на все проблемы»,— ответил господин Токарев.

Он также предложил ориентироваться на пример Орловской области, где губернатором (представителем КПРФ) Андреем Клычковым были введены ограничения на отпуск бензина по номерам машин. По мнению Сергея Токарева, липецким чиновникам необходимо обратиться за поддержкой в федеральные органы власти, чтобы «изменить экономическую политику в стране и вернуть сферу в руки государства».

Депутат облсовета Дмитрий Ларин, представитель депутатского объединения «Депутаты Липецка, порекомендовал последовать примеру и Курской области, где губернатор Александр Хинштейн призвал чиновников сократить поездки на личном транспорте. А председатель «Партии пенсионеров» Сергей Волобуев на сессии липецкого облсовета выступил за то, чтобы решать «эти вопросы тихо и спокойно в кабинетах, не вынося их на всеобщее обсуждение»: «Бензина от этого постановления больше не станет, а станет только лучше нашему врагу».

Председатель облсовета резюмировал обсуждение тем, что принимаемые липецкими властями меры по преодолению топливного кризиса «не ограничиваются постами губернатора» и что «не обо всем можно сказать». По словам Владимира Серикова, сейчас «ведется работа на уровне профильного министерства, вице-премьера, руководства нефтекомпаний». В итоге облсовет не включил постановление фракции КПРФ в повестку сессии, так как большинство депутатов проголосовало против.

Вчера «Ъ-Черноземье» рассказывал, что ограничения на отпуск бензина по номерам машин в Липецкой области уже решили ввести. Они будут действовать с 11 июля по 1 августа включительно.

Сегодня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своих соцсетях публично обратился к руководству сетей АЗС «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». Глава региона попросил увеличить поставки топлива в регион и честно сообщать, если они срываются. По его словам, область не сможет справиться со сложившейся ситуацией в одиночку.

По каким секторам экономики макрорегиона ударили сбои в поставках топлива — в материале «Ъ-Черноземье» «Последняя капля бензина».

Егор Якимов