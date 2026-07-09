Бывшую главу белгородского кооператива Зубову обвинили в обмане еще 24 пайщиков

Фигуранткой еще одного уголовного дела стала бывший председатель потребительского общества социально-экономической взаимопомощи (ПО СЭВ) «Всегда Плюс» 44-летняя Виолетта Зубова. По данным судебной картотеки ее обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Дело передали судье 9 июля. По информации прокуратуры, экс-глава кооператива похитила 11,5 млн руб. у 24 пайщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что в период 2014-2020 годов обвиняемая, «совместно с лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство», создала сеть офисов организации в Белгороде, Воронеже и городе Шебекино, чтобы привлекать средства пайщиков, которым обещали высокие проценты.

«Для придания видимости законности деятельности организации отдельным вкладчикам частично выплачивались проценты, что позволяло злоумышленникам длительное время скрывать свои преступные действия»,— уточнили в прокуратуре Белгородской области.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 2024 году Виолетту Зубову признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Тогда следствие и суд установили, что Зубова с подельниками похитили у 310 жителей Белгородской и Воронежской областей 293 млн руб. Также осужденная приобрела в Белгороде недвижимость более чем на 19 млн руб., которую оформила в собственность на подконтрольное ООО «Строй-индустрия».

В декабре 2024-го оставил в силе приговор Виолетте Зубовой. Отмечалось, что большинство обманутых пайщиков были «преклонного, пожилого и престарелого возраста».

ПО СЭВ «Всегда Плюс» было признано банкротом в августе 2023 года.

Денис Данилов