Астраханец предстанет перед судом за незаконный оборот рыбы на 2 млн рублей

В Астрахани завершено расследование уголовного дела против местного бизнесмена, обвиняемого в незаконном обороте немаркированной рыбной продукции и особо ценных водных биоресурсов. Ему инкриминируют п. «б» ч. 4 ст. 171.1 и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (приобретение, хранение и сбыт товаров без маркировки, а также незаконный оборот краснокнижных видов), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель из Астрахани ответит в суде за краснокнижную рыбу

Фото: СУ СКР по Астраханской области Предприниматель из Астрахани ответит в суде за краснокнижную рыбу

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По версии следствия, обвиняемый хранил в магазине и производственном помещении в Наримановском районе более 406 кг рыбной продукции без обязательной маркировки. Стоимость изъятого, по заключению товароведческой экспертизы, превысила 2 млн руб.

Кроме того, у фигуранта нашли и изъяли русского осетра и севрюгу, занесенных в Красную книгу РФ. Продукцию обнаружили при обысках, проведенных совместно сотрудниками регионального СК и УЭБ и ПК УМВД. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Марина Окорокова