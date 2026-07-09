Григорий Лепс отменил выступления в Сочи и Геленджике из-за логистических сбоев

Певец Григорий Лепс отменил концерты, запланированные на 9 июля в сочинском концертном зале «Фестивальный» и 11 июля в «Геленджик-Арене». Об этом сообщается на официальной странице артиста во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как пояснили организаторы, причиной отмены стали возникшие логистические трудности, не связанные с действиями исполнителя или организаторов мероприятия. В сообщении отмечается, что оперативно решить возникшие проблемы не удалось.

Средства за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на банковские карты, с которых производилась оплата.

Ранее, в сентябре 2025 года, был отменен концерт Ольги Бузовой в Ростове-на-Дону. Тогда организаторы перенесли выступление на 2026 год, объяснив решение повышенными рисками, связанными с использованием беспилотных летательных аппаратов. Билеты сохранили действие на новую дату.

Вячеслав Рыжков