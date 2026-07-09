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В Татарстане доля отказов по кредитным заявкам выросла до 77,1%

В Татарстане доля отказов по заявкам на розничные кредиты в июне этого года составила 77,1%, увеличившись на 2,5 процентного пункта по сравнению с маем. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В Татарстане доля отказов по кредитным заявкам выросла до 77,1%

В Татарстане доля отказов по кредитным заявкам выросла до 77,1%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Татарстане доля отказов по кредитным заявкам выросла до 77,1%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В мае этот показатель в республике составлял 74,6%.

В целом по России доля отказов по заявкам на розничные кредиты в июне выросла до 77,8%, увеличившись на 2,7 процентного пункта после четырех месяцев непрерывного снижения.

Анна Кайдалова