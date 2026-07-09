На строительство автомобильной дороги в Мамадышском районе Татарстана выделят 115,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство дороги в Мамадышском районе направят 115,7 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На строительство дороги в Мамадышском районе направят 115,7 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Деньги направят на строительство дороги «Мамадыш — Кукмор» — Кляуш — Комаровка — Гришкино.

Проект предусматривает переустройство сетей связи, валку деревьев, устройство земляного полотна, строительство водопропускных труб и посадку деревьев. Работы рассчитаны на 2026–2027 годы.

Заказчиком выступает АО «Татавтодор».

Анна Кайдалова