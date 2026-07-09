Производственный комплекс в Воронеже подешевел на 40% за полгода

Производственный комплекс на улице Острогожской в Воронеже, который в конце ноября продавался за 350 млн руб., подешевел до 200 млн руб. Об этом свидетельствует новое объявление, размещенное на сайте «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Представитель собственника отказался комментировать «Ъ-Черноземье» снижение стоимости, сославшись на отсутствие разрешения от владельца и положил трубку.

Комплекс площадью 4 тыс. кв. м расположен на участке 1,8 га. Он оснащен системой отопления и кран-балками грузоподъемностью от 3,2 до 5 т. Уличный склад оборудован козловым краном с грузоподъемностью 12,5 т. Внутри производственного корпуса установлены антипылевое и шлифованное бетонное напольное покрытие, имеются несколько покрасочных камер.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в Курской области на продажу выставлено мясоперерабатывающее производство компании ООО «Нива Черноземья» за 500 млн руб.

Ульяна Ларионова