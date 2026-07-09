Ярославский суд взыскал с организатора ледового шоу «Щелкунчик» неустойку

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск АО «Арена-2000» о взыскании с ООО «Ледовые сезоны» 217 тыс. руб. в качестве неустойки. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арена-2000 в Ярославле

Фото: Алексей Яковлев Арена-2000 в Ярославле

Фото: Алексей Яковлев

«Решение подлежит немедленному исполнению»,— указывается в резолютивной части решения суда.

Решение может быть обжаловано. Ранее в суде сообщали, что «Арена-2000» потребовала неустойку за несостоявшееся шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Мероприятие должно было пройти 4 января 2026 года на арене. Однако шоу было отменено, договор между АО «Арена-2000» и ООО «Ледовые сезоны» был расторгнут досрочно. Полагая, что отказ ООО «Ледовые сезоны» от договора является необоснованным, а также в связи с нарушением сроков внесения авансовых платежей, АО «Арена-2000» начислило пени и штраф.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что областное управление Роспотребнадзора предлагало купившим билеты на шоу людям присоединяться к групповому иску в адрес ООО «Ледовые сезоны» с требованием о возврате денежных средств. Отмены шоу прошли практически во всех городах России и были связаны с финансовыми проблемами.

Алла Чижова