Власти оценили состояние воздуха после пожара на промобъекте под Ставрополем

Специалисты не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе после пожара на промышленном объекте в хуторе Вязники Шпаковского округа. Об этом сообщил оперативный штаб Ставропольского края.

По данным оперштаба, после возгорания на место выехали сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. Специалисты обследовали территорию и отобрали пробы атмосферного воздуха.

Лабораторные исследования не выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ. Пожар на промышленном объекте возник утром 9 июля после атаки беспилотных летательных аппаратов. Позднее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что огонь распространился на резервуары с горючими материалами, после чего к тушению были привлечены дополнительные силы. В целях безопасности жителей близлежащих домов временно эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения.

Впоследствии возгорание было локализовано. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Валерий Климов