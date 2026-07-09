Волгоградскому облздраву не удалось оспорить оплату лекарства девочке-инвалиду

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность взыскания с комитета здравоохранения Волгоградской области более 157 тыс. руб. в пользу семьи ребенка-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Родитель обратилась в суд в интересах несовершеннолетней дочери, которой из-за аутоиммунного заболевания установлена инвалидность. Ребенку по жизненным показаниям назначен препарат «Бенлиста», не подлежащий отмене или замене.

Аптека не выдала лекарство по выписанным рецептам. С января по март 2025 года мать приобретала препарат за свой счет, опасаясь за жизнь и здоровье дочери, а затем потребовала от облздрава возместить расходы. Комитет в выплате отказал.

В прошлом году Советский районный суд Волгограда, а в этом году и областной суд сошлись во мнении, что комитет здравоохранения не обеспечил ребенка-инвалида бесплатным лекарством, вынудив семью покупать его самостоятельно. Кассация оставила решения нижестоящих инстанций в силе, отклонив доводы облздрава и указав, что они противоречат Конституции РФ и закону о соцпомощи. Родители подтвердили свои расходы документально.

Нина Шевченко