Джаз, рок и музыка дворцов, опера и частушки, мозаичное искусство и поэтический квартирник — выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Татьяна Буланова

Фото: организаторы концерта Певица Татьяна Буланова

Фото: организаторы концерта

10 июля на крыше ROOF PLACE выступит заслуженная артистка России, неповторимая и всеми любимая Татьяна Буланова. За годы своей творческой деятельности популярная певица из Петербурга выпустила два десятка альбомов, которые принесли ей безусловное признание и любовь зрителей в России и за ее пределами. В этот замечательный вечер на самой романтической площадке Северной столицы прозвучат мелодии известных хитов: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие будут парить в просторах над Финским заливом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Сцена из спектакля «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

Обыкновенная история, происшедшая в обыкновенном городе с обыкновенным мальчиком и не совсем обыкновенным Карлсоном: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 10 июля представляет спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» по книге Астрид Линдгрен. Когда-то давным-давно «красивый, умный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» благословил ребятишек на «курощение, дуракаваляние и низведение», и непрекращающаяся жизнь спектакля убедительно доказывает, что дело Карлсона и сегодня живет и побеждает. В изящном и ироничном, веселом и озорном спектакле Норы Райхштейн по-прежнему «летающие коровы» воруют у Фрекен Бок плюшки, взрываются паровые машины, Карлсон пылесосит Малыша, считает в свою пользу конфеты и летает с помощью моторчика с ним в свой домик на крыше, а «маленькое привидение из Стокгольма» сводит с ума «домомучительницу». И все это искрометное хулиганство сопровождается лукавыми и азартными песенками на замечательную музыку Александра Колкера.

10 июля в Джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет концерт Сергея Жилина «Фонограф-Джаз-Трио». «Упоение джазом» — за этим ставшим уже легендарным названием скрываются самые неожиданные и самые ожидаемые концерты джазового пианиста, руководителя «Фонографа», народного артиста России Сергея Жилина. В новой программе из цикла «Упоение джазом» Маэстро и его коллектив вновь представят искрометную палитру «такого разного джаза» — слияние полета импровизации и ритмических фигур джаза с современными стилями, чередование вокальных и инструментальных композиций, эффектные аранжировки и темпераментные соло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Царев

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина Иван Царев

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

10 июля в Концертном зале на Английской набережной — второй сцене Музыкального театра имени Шаляпина — состоится сольный концерт Ивана Царева, одного из самых известных молодых органистов России. В 2025 году на IV Международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева Иван Царев стал обладателем Специальной премии Музыкального театра имени Шаляпина. В программе «Орган и современность. Диалог» традиции барокко найдут точки пересечения с мелодиями XXI века, органные шедевры Баха сменят необарочные опусы Таривердиева и яркие токкаты Рейни на темы американских спиричуэлс. Прозвучат монументальный Хорал Франка, неоклассическая соната Хиндемита, кинематографические композиции Эйнауди и Циммера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из документального фильма «Морис Бежар: Дыхание танца»

Фото: пресс-служба Michele Кадр из документального фильма «Морис Бежар: Дыхание танца»

Фото: пресс-служба Michele

10 июля в кинотеатре Michele на Исаакиевской площади состоится премьера документального фильма «Морис Бежар: Дыхание танца». В рамках программы, приуроченной к празднованию 30-летия творческой карьеры Дианы Вишнёвой, пройдет встреча с Дианой Вишнёвой и Жилем Романом.

10 июля в Ботаническом саду Петра Великого откроется Х фестиваль «Летний Парк Музыки / Summer Music Park». На открытии выступит Игорь Корнелюк — легенда российской сцены, автор бессмертных хитов и композитор, чья музыка давно стала частью культурного кода нескольких поколений. Его песни, такие как «Город, которого нет», «Дожди», узнаются с первых нот, а живые выступления — это всегда мощная энергетика, искренние эмоции и особая атмосфера, которая объединяет зрителей в едином музыкальном потоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Сектор Газа»

Фото: организаторы концерта Группа «Сектор Газа»

Фото: организаторы концерта

Поклонникам группы «Сектор Газа» будет интересен специальный летний концерт памяти Юрия Клинских (Хоя), который состоится 11 июля на крыше ROOF PLACE. В компании музыкантов золотого состава «Сектора Газа», дочери Юрия Хоя Ирины Клинских, а также групп «Черный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки» будет уникальная возможность услышать любимые песни Юрия Хоя на одной из главных петербургских летних концертных площадок под открытым небом. Программа концерта будет состоять из давно проверенных временем хитов «Сектора».

11 июля состоится музейно-пешеходная экскурсия «По следам англиканства в Петербурге. От музея к храму» — совместный проект Государственного музея истории религии и Музыкального театра имени Шаляпина. Экскурсия начинается в залах Музея истории религии, посвященных англиканской вере: там слушатели узнают о богослужебных традициях англиканства. Во время пешего перехода будет возможность ознакомиться с историей англичан в Петербурге, узнать об английских гольф-клубах в Мурине, путешествии Льюиса Кэрролла по России и последнем визите королевы Елизаветы II в наш город. Завершится маршрут в здании бывшей Англиканской церкви — открытом в 2026 году Концертном зале на Английской набережной. Участники экскурсии перейдут от истории и теории к живому и наглядному разбору того, как была устроена Англиканская церковь Петербурга, как здесь проходили богослужения, какие библейские персонажи и истории зашифрованы в убранстве зала.

С 11 по 26 июля в Санкт-Петербурге состоится II Всероссийский фестиваль «Мастера мозаики. Культурный код» — одно из крупнейших событий в области современного мозаичного искусства в России. В этом году проект выходит на международный уровень: в программе примут участие авторы из России, Италии, Мексики, Бразилии, Аргентины, Сербии, Пуэрто-Рико и Турции. Одним из ключевых событий фестиваля станет первый в России международный симпозиум по мозаике под кураторством итальянского мастера Джулио Меносси. В рамках симпозиума художники из разных стран будут создавать произведения в открытом формате, позволяя зрителям наблюдать за процессом рождения мозаики в режиме реального времени. Программа фестиваля развернется на нескольких культурных площадках Санкт-Петербурга, среди которых галерея «Сад Гранат», Малый зал Союза художников, Музей флорентийской мозаики, Воскресенский Смольный собор, Геологоразведочный музей Института Карпинского и галерея современного искусства Arts Square Gallery. Центральная выставка фестиваля будет представлена в Юсуповском дворце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Лебединое озеро»

Фото: М. Логвинов Сцена из балета «Лебединое озеро»

Фото: М. Логвинов

12, а также 17, 18 и 19 июля на основной сцене Александринского театра в рамках Летнего сезона Театра балета имени Леонида Якобсона будет представлен лидер зрительских предпочтений — балет «Лебединое озеро». Жемчужина русской классики, шедевр Чайковского — Петипа — Льва Иванова занимает в афише центральное место. Сегодня «Лебединое озеро» — один из самых значимых спектаклей репертуара Театра Балета имени Леонида Якобсона. Созданная в 2015 году со строгим соблюдением классических канонов, постановка сразу завоевала любовь зрителей. В декорациях народного художника России Вячеслава Окунева угадываются отсылки к шедеврам мировой живописи и глубокое знание балетных традиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из комедии «Синьор из высшего общества»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Сцена из комедии «Синьор из высшего общества»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

12 июля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет комедию Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи «Синьор из высшего общества». Главный герой синьор Папагатто — завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя свое фантастическое обаяние и знание законов психологии, он непринужденно общается с богатыми гостями и тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать и обеспечить семью. Но наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую… В ролях: народный артист России Семен Стругачев, заслуженные артисты России Александр Солоненко, Евгений Стецюк, Галина Субботина, Александр Сулимов и другие артисты.

12 июля в рамках Х фестиваля «Летний Парк Музыки / Summer Music Park» под кронами вековых деревьев Ботанического сада Петра Великого будут звучать шедевры Рахманинова и Шумана в исполнении молодого, но уже именитого петербургского пианиста, лауреата Международного конкурса имени Чайковского, Ильи Папояна. В этом концерте примет участие виолончелист Дмитрий Ганенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Здесь русский дух»

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» Концерт «Здесь русский дух»

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

12 июля петербуржцев ждет редкое событие в исторических интерьерах Аничкова дворца — концерт «Здесь русский дух» в честь Дня святых апостолов Петра и Павла в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Уникальность программы не только в разнообразии репертуара, раскрывающего все грани русского национального музыкального наследия, но и в особой его связи с местом. За белоснежными фасадами Аничкова дворца скрываются красочные Комнаты сказок по сюжетам прозы Пушкина и Горького. Перед концертом в рамках обзорной экскурсии гости увидят пять знаменитых монументальных композиций в технике палехской миниатюры.

Звездный гость события — заслуженный артист Республики Саха и Санкт-Петербурга Григорий Чернецов исполнит арии из опер «Пиковая Дама» и «Иоланта», знаменитые романсы на стихи русских поэтов под фортепианный аккомпанемент Анатолия Кузнецова, заслуженного артиста Республики Северная Осетия — Алания. Камерный женский хор «Римский-Корсаков» под управлением заслуженного деятеля искусств России Сергея Екимова и хормейстера-дирижера Сабины Копытиной продемонстрируют глубину фольклорного наследия. Особым подарком в этот праздничный день станет исполнение современной хоровой композиции Ю. Фалика «От святыя иконы». Именно за это произведение коллектив получил специальный приз жюри «За лучшее исполнение современной духовной музыки».

12 июля, в День святых апостолов Петра и Павла, на Соборной площади Петропавловской крепости начнется юбилейный XV Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем». Он откроется одной из важнейших опер русского классического репертуара — оперой Римского-Корсакова «Псковитянка». Наряду с «Борисом Годуновым» Мусоргского, «Опричником» Чайковского она посвящена образам русской истории. Это опера большого стиля — с масштабными, впечатляющими массовыми сценами, передающими настроение народной стихии,— и одновременно лирическая драма, раскрывающая психологические нюансы поведения главных действующих лиц. Исполнит ее симфонический оркестр Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфония», музыкальный руководитель, дирижер — Фабио Мастранджело, а также Хор Музыкального театра имени Шаляпина, главный хормейстер — Лев Дунаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «#В_свечах: Босанова. Музыка сердца» в особняке Половцова

Фото: Русские музыкальные сезоны Концерт «#В_свечах: Босанова. Музыка сердца» в особняке Половцова

Фото: Русские музыкальные сезоны

12 июля «Русские музыкальные сезоны» приглашают на концерт «#В_свечах: Босанова. Музыка сердца» в особняке Половцова — в трепетное путешествие к берегам Бразилии под ноты босановы и лиричные португальские тексты в жанре фаду. «Quizas, quizas, quizas», «Mas Que nada», «Girl from Ipanema» и другие мелодии под аккомпанемент фортепиано, гитары, баса и барабанов и нежный голос солистки наполнит старинный особняк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Олег Майами

Фото: Roof Place Певец Олег Майами

Фото: Roof Place

ROOF PLACE снова становится местом притяжения: 12 июля здесь выступит один из самых узнаваемых артистов российской эстрады — Олег Майами. Шоумен и певец, чьи хиты, эмоциональные и танцевальные, давно стали частью городского саундтрека, исполнит композиции «Малышка», «Останься», «Прощай, моя любовь», «Китана», «Мельница», «Громче города» и другие. На сцене он — стихия: харизма, драйв и умение держать зал от первой до последней песни, за что его и любит публика по всей стране.

13 июля в галерее современного искусства Arts Square Gallery начнется показ итоговой выставки первого в России международного симпозиума по мозаичному искусству — части II Всероссийского фестиваля «Мастера мозаики. Культурный код». Десять художников из Италии, Мексики, Бразилии, Сербии, Турции и России создавали мозаичные работы в мастерской студии «Сад Гранат». Идейным руководителем симпозиума стал итальянский мозаичист маэстро Джулио Меносси. Россию на симпозиуме представили художницы Полина Николаева и Ника Исаева (Санкт-Петербург), Алина Сахарова (Москва) и Аделаида Рош (Новосибирск). Выставка продлится до 21 июля.

Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина предлагает новый формат — экскурсию и органный концерт в одном вечере «Орган в обрамлении шедевров». Премьерный показ состоится 13 июля. Летний концерт-экскурсия начнется с экскурсионной части: зрителей ждет увлекательный рассказ профессионального гида об истории здания бывшей Англиканской церкви, витражах, мозаиках, орнаментальной росписи зала, христианских символах. Последует за экскурсией органный концерт — демонстрация возможностей уникального инструмента, восстановленного английского органа XIX века фирмы Brindley and Foster. Гидом по англиканству и символике зала выступит историк-религиовед, исследователь западного христианства Сергей Подлесный. Рассказ о жизни английской общины Петербурга, знаменитых прихожанах этого храма, особенностях викторианского интерьера и зашифрованных в убранстве сюжетах дополнит медиасопровождение из исторических фотографий. В программе концертной части прозвучат произведения Баха, Вивальди, Сен-Санса, Видора и Таривердиева. За историческим органом Аида Глухова — хранитель органа Концертного зала на Английской набережной, лауреат международных конкурсов и премии «Органист года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «В мастерской художника (Музыканты)». 1908. Государственный художественный музей, Ханты-Мансийск

Фото: Музей Фаберже «В мастерской художника (Музыканты)». 1908. Государственный художественный музей, Ханты-Мансийск

Фото: Музей Фаберже

14 июля во внутреннем дворе Музея Фаберже впервые состоится концерт «Русских музыкальных сезонов» под открытым небом — «Музыкальный салон у Маковских», посвященный масштабной ретроспективной выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и любовь небесная». «Я не знаю, какое искусство люблю больше — живопись или музыку»,— признавался Владимир Маковский. Концерт приглашает заглянуть в музыкальный мир семьи Маковских — мир, в котором живопись и музыка существовали нераздельно, а домашнее музицирование становилось естественным продолжением жизни. В программе соединяются произведения, непосредственно связанные с семьей Маковских, музыка их ближайшего окружения и сочинения, отражающие круг их художественных предпочтений. Наряду с признанными шедеврами М. И. Глинки, П. И. Чайковского и А. А. Алябьева прозвучат редко исполняемые произведения С. И. Танеева, С. И. Донаурова, П. Виардо и Г. Н. Дулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любительский турнир по гольфу «Петергоф Опен»

Фото: пресс-служба гольф-клуба «Петергоф» Любительский турнир по гольфу «Петергоф Опен»

Фото: пресс-служба гольф-клуба «Петергоф»

«Петергоф Опен» — единственный в России любительский турнир по гольфу, который проходит в формате четырех игровых дней. Формат турнира вдохновлен традициями профессионального гольфа, и за четыре игровых дня, с 14 по 18 июля, участникам предстоит настоящее испытание — пройти 72 лунки. Это не просто соревнование, а настоящий марафон, где решающую роль играют мастерство, концентрация, выносливость и сила характера. Для гостей турнира также подготовлена насыщенная программа в заключительный день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Занавес»

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона Сцена из балета «Занавес»

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона

15 июля на гостеприимной сцене Александринского театра ценителей новизны ждет уникальный вечер: в одной программе впервые будут показаны три балета Вячеслава Самодурова, поставленные для Театра балета имени Леонида Якобсона. Это отмеченные театральными наградами «Озорные частушки» и «598 тактов», а также премьера текущего сезона — яркий, ироничный и энергетически заряженный «Занавес».

В этот же день, 15 июля, в Джаз-клубе Игоря Бутмана состоится концерт легендарной российской музыкальной группы St Petersburg Ska Jazz Review. Коллектив, основанный в 2001 году Денисом Купцовым a.k.a. DJ Messer как сайд-проект участников петербургских групп Spitfire и Markscheider Kunst, за свою карьеру выступал почти везде в России, в Европе и США, выпустил шесть долгоиграющих альбомов и несколько синглов. Музыка SPB SJR — это уникальная смесь ямайского ска, рокстеди и регги, американского джаза, соула, фанка и R&B.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец и актер Антон Лаврентьев

Фото: Анастасия Паламарчук Певец и актер Антон Лаврентьев

Фото: Анастасия Паламарчук

16 июля в кинотеатре Michele на Исаакиевской площади пройдет первый поэтический квартирник в пиано-баре: авторская музыка, стихи и личные истории певца и актера Антона Лаврентьева под аккомпанемент рояля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный вечер «Легенды диско: от ABBA до Queen»

Фото: РМС Музыкальный вечер «Легенды диско: от ABBA до Queen»

Фото: РМС

16 июля в оранжерее Таврического сада пройдет яркий вечер «Легенды диско: от ABBA до Queen» вместе с «Русскими музыкальными сезонами». Хиты Abba, Boney M, a-ha и других прозвучат в исполнении камерного оркестра в тропическом саду в центре Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженный артист России Михаил Черняк

Фото: организаторы концерта Заслуженный артист России Михаил Черняк

Фото: организаторы концерта

16 июля в исполнении заслуженного артиста России, актера, режиссера, мастера дубляжа, озвучивания кино и мультфильмов Михаила Черняка и Ансамбля артистов филармонии прозвучит повесть Александра Пушкина «Барышня-крестьянка» с музыкальными иллюстрациями. Среди множества театральных и концертных постановок этой повести, спектакль, который будет показан на фестивале «Летний Парк Музыки / Summer Music Park» в Ботаническом саду Петра Великого, интересен тем, что решен в лаконичном жанре, где артисту аккомпанирует камерный оркестр и они выступают как равные партнеры. Музыка в данной постановке заняла роль полноправного участника спектакля, где каждый номер — это характер, а музыкальные тексты имеют свою сюжетную линию, тонко иллюстрируют каждую сцену, описывая, передавая чувства, рисуя картины природы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфонический оркестр на сцене Olympic Orchestra

Фото: ROOF PLAСE Симфонический оркестр на сцене Olympic Orchestra

Фото: ROOF PLAСE

А на крыше ROOF PLAСE 16 июля можно будет услышать легендарные хиты русского и мирового рока в исполнении симфонического оркестра. Olympic Orchestra объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов, чьи творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. В программе — хиты из репертуара Deep Purple, Depeche Mode, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Rammstein, «Король и Шут», «Сплин», «Мумий Тролль», «Чиж и Ко», «Жуки» и многих других рок-звезд отечественной и зарубежной сцены.

А 17 июля на сцене фестиваля «Летний Парк Музыки / Summer Music Park» в Ботаническом саду выступит певица Юля Паршута: фирменное звучание Юли уже давно завоевало сердца слушателей, ведь ее музыка, неповторимый вокал и глубокие смыслы — это целый мир, наполненный эмоциями. В синглах «Кришна», «Амели» и других композициях певицы каждый найдет что-то важное для себя.

17 июля продолжится XV Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем». В год 120-летия со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича фестиваль осуществит постановку его оперы «Леди Макбет Мценского уезда» перед Елагиноостровским дворцом. Сегодня это классика русской оперы XX века — острая социальная драма с яркими характерами, выпукло очерченными типажами, яркими народными сценами и граничащими с жанром хоррора ситуациями. Действие оперы разворачивается в русской провинции XIX века, и для ее постановки организаторы фестиваля выбрали пространство Елагина острова, в котором природный ландшафт дополнит декорацию хозяйства купца Измайлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

«Воскресение» — последний роман Льва Толстого, повествующий о слабости и одновременно о безграничных силе и воле человеческой души. А еще — о банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать. На сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета 18 июля пройдет спектакль «Воскресение» по этому роману.

В зале «Ротонда» Центра искусства и музыки библиотеки имени Маяковского 18 июля начинается «Архитектура притяжения. Back to the FUTURA» — персональная выставка архитектора, основателя и генеральный директор бюро FUTURA-ARCHITECTS Олега Манова. В экспозиции — ручная графика, а также офорты, макет и фото реализованных объектов. Проект приурочен к 25-летию творческой практики архитектора. Фиксируя творческие поиски и накопленные образы, экспозиция без прикрас рассказывает и о том, сколько времени необходимо на последовательное и убедительное воплощение в жизнь идей, задуманных архитектором.

Как отмечает куратор Анна Мартовицкая, работы Манова отрицают статичность и жесткость среды мегаполиса. Контекстом, предопределяющим образы и служащим главным источником вдохновения, всегда был и остается природный ландшафт с его бесконечным богатством форм и узоров. Выставка продлится до 27 июля.

В этот же день, 18 июля, в рамках Х фестиваля «Летний Парк Музыки / Summer Music Park» прозвучат популярные советские кинохиты и эстрадные шлягеры в исполнении ВИА «Ленинградский патефон». Виртуозы джаза Москвы и Петербурга представят программу песен, знакомых каждому по кинофильмам и старым пластинкам, песен, которые так полюбили слушатели нескольких поколений. Прозвучат хиты Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и многих других.

А 19 июля на гала-концерте в рамках этого же фестиваля в Ботаническом саду будет звучать музыка танго с участием артистов Студии «Ла Бока» (La Boca): в мир танго увлекут четыре пары танцовщиков в сопровождении «Триумфаль Оркеста» (Triunfal Orquesta) — экспертов жанра под руководством известного аккордеониста Александра Саценко. В этот вечер прозвучат танго Пьяццоллы, Гальяно и других мэтров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Евгений Цыганов

Фото: Дом культуры Льва Лурье Актер Евгений Цыганов

Фото: Дом культуры Льва Лурье

19 июля гостем Льва Лурье и проекта «Собрание сочинений. Встречи на Невском» станет артист Евгений Цыганов. Встреча пройдет в отеле «Коринтия». Разговор пойдет о петербургских местах и впечатлениях, театральной жизни нашего города и его культурных различиях с Москвой, о музыкальных и режиссерских экспериментах, связанных с Петербургом. Не обойдется и без разговора о гастролях на сцене БДТ, магнетизме Петербурга и о том, каково это — родиться и жить в Москве с такой истинно петербургской харизмой. «Евгений Цыганов — это пример артиста и режиссера, который понимает, что он говорит, и даже больше: в его умении молчать, не делать вещей, которые другим актерам полезны, есть ощущение внутренней силы. В этой сдержанности много петербургского»,— отмечает Лев Лурье. Модератор — директор Александринского театра Александр Малич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

19 июля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Самую известную трагедию в мире — вихрь любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, полный безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии,— театр и режиссер решили сделать гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин

Фото: Roof Place Лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин

Фото: Roof Place

В этот же вечер, 19 июля, легендарная группа «Калинов Мост» отмечает 40-летие и играет большой летний концерт на крыше ROOF PLAСE — с видом на Финский залив, закатом и ветром, который сам ложится в рифы Дмитрия Ревякина. Новосибирский поэт-самородок и его команда за четыре десятилетия выпустили больше 20 альбомов, от «Выворотня» до «Дастояра». Их музыка — это сплав рок-драйва, славянской мифологии и текстов, которые хочется перечитывать как стихи. Музыканты готовят специальную юбилейную программу. Какие песни попадут в сет-лист, держится в секрете. Но обещают: будут и хиты, которые знает вся страна, и редкие вещи, которые редко исполняли живьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Музыка моря»

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Концерт «Музыка моря»

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»

Торжественный концерт «Музыка моря» к 330-летию Военно-морского флота России состоится 19 июля в величественном здании Главного адмиралтейства. Прозвучит особая программа в рамках XXXIII летнего сезона Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». В исполнении симфонического оркестра и звезд Мариинского и Михайловского театров Оксаны Шиловой (сопрано), Бориса Степанова (тенор) и Александра Безрукова (бас) прозвучат яркие произведения, вдохновленные морской стихией. Украшением вечера станет балетный дивертисмент с участием примы-балерины Александры Иосифиди.

Подготовила Светлана Куликова