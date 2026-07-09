Конкурс РГО «География красок» получил поддержку депутатов Астрахани

В Астрахани определены итоги голосования в номинации «Петровские открытия. Мир исследователей Астраханского края» конкурса «География красок». Организатором выступило Русское географическое общество (РГО), региональный этап проходит при поддержке депутатов городской думы, сообщили парламенте Астрахани.

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Подписчики сообщества молодежного движения РГО во «ВКонтакте» выбрали эскиз, по которому будет создан художественный объект на фасаде одного из зданий города. Победу одержала работа Светланы Макаровой.

Руководитель молодежного центра РГО, кандидат географических наук и доцент кафедры технологии материалов и промышленной инженерии АГУ им. В. Н. Татищева Виктор Занозин сообщил, что роспись по эскизу-победителю появится в Астрахани в ближайшее время. На ней изображен Владимир Хлебников — исследователь, который изучал природу Астраханской области, был орнитологом и ботаником, а также стал первым директором Астраханского заповедника.

Проект «География красок» реализуется в рамках просветительской программы РГО по созданию арт-объектов на историко-культурную и научную тематику в разных городах России.

Нина Шевченко