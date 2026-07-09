11 жителей Башкирии признали виновными в организации незаконного казино

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 11 жителям Башкирии. Они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой с извлечением дохода в крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что с мая 2023 года по сентябрь 2024 года в Стерлитамаке работали три незаконных игровых клуба. Подсудимые, в зависимости от степени участия в преступлении, являлись организаторами, администраторами, крупье, операторами-кассирами и охранниками игорных заведений.

Общий доход соучастников составил 5,8 млн руб.

Полицейские изъяли около 250 единиц игрового оборудования.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от полутора до четырех лет условно с испытательным сроком от 1,5 года до 3,5 года. Организатору и еще двоим администраторам назначены штрафы в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Около 5,8 млн руб. конфискованы в солидарном порядке.

Прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке, отмечается в сообщении.

Майя Иванова