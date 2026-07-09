В Ярославле в парке 30-летия Победы переложат плитку за счет экс-подрядчика

В Ярославле в парке 30-летия Победы переложат плитку на пешеходных дорожках и тротуарах, а также отремонтируют асфальтовое покрытие. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Власти пояснили, что работы проведут за счет средств подрядчика, который ранее занимался благоустройством парка. Деньги намерены взыскать через суд.

«Подрядчик ранее выполнил работы некачественно, допустив дефекты, проявившиеся в гарантийный период. Средства, взысканные через суд с предыдущего подрядчика за нарушение условий гарантии, полностью покроют расходы на новый качественный ремонт»,— сообщили в мэрии.

Там добавили, что помимо перекладки плитки новый подрядчик отремонтирует и заменит водоотводные лотки вдоль пруда, заменит бордюры у клумбы и приведет в порядок ограждения. Поиск исполнителя уже ведется, заверили в мэрии.

Контракт на благоустройство парка 30-летия Победы в 2024 году власти заключили с «Ярдорремстроем». Стоимость контракта составила 64 млн руб. Исполнитель сорвал сроки благоустройства, и в конце 2024 года мэрия расторгла с ним контракт. В январе 2026 года суд взыскал с ООО «Ярдорремстрой» в пользу города 1,6 млн руб. в качестве неустойки.

Алла Чижова