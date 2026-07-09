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Стартовал поиск застройщика территории в районе будущего моста в Ярославле

Мэрия Ярославля объявила поиск компании, с которой заключат договор о комплексном развитии незастроенной территории в районе улиц Маяковского и Шандорной, неподалеку от строящегося третьего моста через Волгу. Торги пройдут 12 августа, указывается на сайте мэрии.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Площадь территории составляет 105 тыс. кв. м. Начальная цена определена в 66 млн руб. На указанной территории смогут построить многоквартирные малоэтажные дома до 4 этажей или блокированные дома до 3 этажей. Также там должен появиться детский сад минимум на 120 мест. На реализацию проекта дается 8 лет с момента заключения договора.

Алла Чижова

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