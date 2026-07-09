В Анапе продлили экстренное предупреждение из-за пожароопасности

В Анапе продлили экстренное предупреждение в связи с угрозой возникновения природных и лесных пожаров. Об этом сообщили в управлении гражданской обороны и защиты населения города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Краснодарского центра гидрометеорологии, 9 и 10 июля в юго-западных районах Кубани сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. На Черноморском побережье прогнозируется высокий уровень пожароопасности четвертого класса.

В Анапе продолжает действовать особый противопожарный режим. Распорядок запрещает использование открытого огня, проведение огненных шоу, применение пиротехники, а также сжигание мусора и сухой растительности. При обнаружении возгорания жителей просят обращаться в экстренные службы.

Как писал «Ъ-Новороссийск», в Новороссийске в ночь на 8 июля произошел пожар в четырехэтажном здании на улице Куникова. Площадь возгорания составила 300 кв. м, погибших и пострадавших нет.

Анна Гречко