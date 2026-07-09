В Анапе «скрытый патруль» выявил пять нарушений на дорогах

В Анапе сотрудники Госавтоинспекции выявили пять нарушений правил дорожного движения в ходе профилактического мероприятия с использованием автомобиля без специальной окраски. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Инспекторы фиксировали нарушения и передавали информацию ближайшим экипажам ДПС, которые останавливали водителей и привлекали их к ответственности. Среди выявленных случаев — проезд на запрещающий сигнал светофора, а также несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.

В полиции отметили, что целью таких мероприятий является не количество составленных протоколов, а предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение риска для участников движения.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске индивидуальному предпринимателю объявили предостережение после жалобы посетителя на оформление чека за платную парковку.

Анна Гречко