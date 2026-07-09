Суд оставил в силе решение по делу экс-замглавы МВД по Татарстану

Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Ново-Савиновского районного суда Казани по иску прокуратуры республики к бывшему заместителю главы МВД по республике Владимиру Изааку и членам его семьи. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее прокуратура требовала обратить в доход государства активы семьи, стоимость которых, по версии надзорного ведомства, не соответствовала официальным доходам.

В сентябре прошлого года суд первой инстанции постановил обратить в доход государства имущество стоимостью 21 млн руб. По данным прокуратуры, с 2017 по 2023 год семья приобрела четыре квартиры и два машино-места в Казани, при этом часть недвижимости госслужащих была оформлена на родственников.

Анна Кайдалова