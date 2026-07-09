В Башкирии прогнозируют ливни, грозы, град и шквалистый ветер

10 июля в Башкирии ожидается облачная погода, сообщает Башгидрометцентр. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях, местами очень сильных, ливнях, грозах и граде.

Также прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на западный, северо-западный, 9–14 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14…+19°, днем потеплеет до +23…+28°.

На некоторых участках дорог ухудшится видимость из-за дождя до 1–2 км, ночью и утром будет туман с видимостью 500 м и менее.

В Уфе ожидается облачная погода. Пройдут кратковременные дожди, местами — грозы, днем локально — град. Ветер будет юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный, 9–14 м/с, при грозе — шквалистое усиление ветра до 15– 20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +15…+17°, днем — поднимется до +24…+26°.

Майя Иванова