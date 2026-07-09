В Новороссийске число АЗС с отпуском топлива снизилось до 21

В Новороссийск по состоянию на 13:00 9 июля топливо отпускают 21 автозаправочная станция. Об этом сообщили в администрации города.

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На всех действующих АЗС сохраняются ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 20, 30, 40 или 60 литрами на одну машину.

Бензин АИ-100 отсутствует, АИ-95 доступен на шести АЗС, АИ-92 — на 11, дизельное топливо — на 19 станциях. Еще 13 АЗС временно не осуществляют отпуск топлива.

В администрации уточнили, что часть заправок работает по топливным картам. Жителей попросили воздержаться от посещения таких АЗС без необходимости и не приобретать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность топлива для водителей.

Информацию о наличии топлива власти регулярно публикуют на фоне повышенного спроса на бензин в ряде муниципалитетов Краснодарского края. Ранее в регионе сообщили о мерах по стабилизации ситуации с обеспечением АЗС горючим. В отдельных городах часть заправок зарезервировали для коммунальной техники, общественного транспорта и экстренных служб.

Как писал «Ъ-Новороссийск», утром 9 июля топливо отпускали на 25 автозаправочных станциях города.

Анна Гречко