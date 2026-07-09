Воронежское ОКБМ получило несколько исков по зарплатной задолженности

В Советском райсуде Воронежа с апреля по июнь зарегистрировано как минимум пять исков к ООО «ОКБМ» о взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации за задержку выплат. Это следует из данных суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Истцами выступают как физлица (Сергей Попрыгин), так и сотрудники Воронежской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, выступающие в интересах других лиц (Виталия Пономарева, Юлии Кочкажовой, Валерия Чумичина и Александра Леонова). Ходатайство по двум делам, рассмотренным в июне, уже удовлетворено. Еще три находятся в производстве.

В мае, по данным «Ъ-Черноземье», бюро не выплатило 125 млн руб.: трехмесячная просроченная задолженность погашается, но одновременно формируется текущая. На профильных интернет-форумах пользователи, называющие себя бывшими сотрудниками ОКБМ, еще в марте жаловались на задержки зарплаты.

По данным Rusprofile, ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году с уставным капиталом 30 млн руб. Управляющей организацией и учредителем выступает ООО «УК "Волга-сити"» (фактически бюро управляет исполнительный директор Алексей Шестопалов), 99,9% долей УК принадлежат Евгении Шавровой и 0,1% — Виктору Коновалову. Основной вид деятельности ОКБМ — производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Последняя опубликованная финансовая отчетность компании относится к 2018 году: тогда выручка ОКБМ составила 165 млн руб., убыток — 15 млн руб. Более актуальные показатели не раскрывались. ОКБМ образовано в 1959 году в составе Воронежского механического завода и через год выделено в самостоятельное предприятие. Среднесписочная численность работников на 1 декабря 2025 года — 964 человека.

Споры поданы на фоне финансовых проблем предприятия. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в отношении ОКБМ подан банкротный иск от одного из местных контрагентов. До этого у компании была замечена задолженность перед Федеральной налоговой службой — 771 млн руб. В бюро, выпускающем узлы и агрегаты для авиационной и космической техники, в том числе по государственному оборонному заказу, а также участвующем в программах создания самолетов Superjet и МС-21, называли трудности временными.

Подробнее о ситуации на предприятии — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова