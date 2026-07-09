«ВСМПО-Ависма» локализует выпуск штамповок для тяжелых дизелей к 2028 году

В 2028 году корпорация «ВСМПО-Ависма» запустит в серийное производство стальные штамповки для дизельных двигателей большой мощности. Об этом сообщил директор по производству ВСМПО Олег Рябов на деловой сессии «Основные тенденции развития отрасли черной металлургии России в среднесрочной перспективе — вызовы и возможности» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Продукция предназначена для двигателей большой мощности, используемых для тепловозов, судов и энергетических установок. «Серийная поставка штампованных поковок в объемах, полностью обеспечивающих потребность российских предприятий в дизельных двигателях серий Д49, Д50 и Д500, планируется с 2028 года»,— рассказал господин Рябов. По его словам, положительные результаты опытных работ позволили тиражировать технологию: ВСМПО ведет переговоры с несколькими предприятиями о поставке штамповок для сборки ряда других отечественных двигателей.

Первую в России штамповку для двигателей большой мощности на ВСМПО изготовили 19 мая.

Ранее заготовки для коленвалов российские производители могли получить только из-за границы. Теперь эта технология полностью локализована на Урале. «Ключевой элемент производства — вертикальный гидравлический пресс усилием 75 тыс. т, который позволяет создавать детали длиной до 6 м с точностью перемещения траверсы 0,1 мм»,— пояснили в пресс-службе корпорации.

ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» — один крупнейших в мире производителей продукции из титана и титановых сплавов. Площадки расположены в Верхней Салде (Свердловская область) и в Березняках (Пермский край).

Яна Чипура