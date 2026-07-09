В Башкирии средняя цена новых китайских автомобилей составила около 3,5 млн рублей

В первом полугодии этого года средняя стоимость новых китайских автомобилей в Башкирии составила около 3,5 млн руб., сообщает «Авито Авто». Самыми популярными моделями стали Haval Jolion, Haval M6 и Jetour Dashing. Некоторые автомобили стали доступнее, в том числе Chery Tiggo 9, Jaecoo J7 и Haval H5.

В первые шесть месяцев года лидером по динамике спроса среди популярных марок стал Jaecoo — автомобили бренда стали более востребованы на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — Changan, спрос на который вырос на 23,6%.

Самый большой прирост спроса среди моделей — у Changan CS75 Plus, который стал популярнее на 67,1% за год, а также Changan UNI-S (рост спроса на 13%).

Самым популярным автомобилем на рынке новых китайских авто в первом полугодии в республике стал Haval Jolion со средней ценой 2,6 млн руб. В топ-10 моделей вошли Haval M6 (2,2 млн руб.), Jetour Dashing (2,9 млн руб.), Haval H3 (3,1 млн руб.), Changan UNI-S (3,1 млн руб.), Jetour T1 (4,1 млн руб.), Haval F7 (3,4 млн руб.), Changan CS75 Plus (4,2 млн руб.), Jaecoo J6 (2,4 млн руб.) и Great Wall Poer (3,9 млн руб.).

За первое полугодие средняя цена некоторых моделей заметно снизилась. Среди лидеров по динамике цен — Chery Tiggo 9 (-7,4%, до 4,5 млн руб.), J Jaecoo J7 (-4,3%, до 3,2 млн руб.), Jetour Dashing (-2%, до 2,9 млн руб.), Haval H5 (-2%, до 4 млн руб.) и Geely Atlas (-1,2%, до 3,8 млн руб.).

Майя Иванова