Ярославский бизнесмен купит бывшие помещения избиркома

В Ярославле бывшие помещения городской избирательной комиссии продадут бизнесмену Евгению Добрынину. Протокол подведения итогов аукциона размещен на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ул. Нахимсона, дома 15, 17

Фото: ГИС Торги ул. Нахимсона, дома 15, 17

Фото: ГИС Торги

Речь идет о нежилых помещениях в зданиях на улице Нахимсона, 15 и 17, общая площадь которых составляет 791 кв. м. После ликвидации избирательной комиссии имущество включили в план приватизации.

Сначала помещения пытались продать за 89,9 млн руб., но по такой цене желающих не нашлось. На повторных торгах начальная цена была снижена до 56,9 млн руб., и на аукцион подал заявку индивидуальный предприниматель Евгений Добрынин, став единственным участником торгов. Он является руководителем и учредителем ярославских ООО СЗ «Альфа» (строительство зданий), ООО «Волжские Пенаты» (покупка и продажа недвижимости), ООО «Добрыня Инвест» (строительство зданий) и ООО «Ярославль-Восток-Сервис» (торговля оптовая одеждой). Основным видом деятельности ИП является торговля автотранспортными средствами.

Проданные помещения находятся в историческом здании, являющемся объектом культурного наследия «Лавка старого гостиного двора», 1780-е гг. На нового собственника накладывается обязательство по сохранению объекта.

Алла Чижова