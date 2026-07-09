Ярославский бизнесмен купит бывшие помещения избиркома
В Ярославле бывшие помещения городской избирательной комиссии продадут бизнесмену Евгению Добрынину. Протокол подведения итогов аукциона размещен на портале «ГИС Торги».
ул. Нахимсона, дома 15, 17
Фото: ГИС Торги
Речь идет о нежилых помещениях в зданиях на улице Нахимсона, 15 и 17, общая площадь которых составляет 791 кв. м. После ликвидации избирательной комиссии имущество включили в план приватизации.
Сначала помещения пытались продать за 89,9 млн руб., но по такой цене желающих не нашлось. На повторных торгах начальная цена была снижена до 56,9 млн руб., и на аукцион подал заявку индивидуальный предприниматель Евгений Добрынин, став единственным участником торгов. Он является руководителем и учредителем ярославских ООО СЗ «Альфа» (строительство зданий), ООО «Волжские Пенаты» (покупка и продажа недвижимости), ООО «Добрыня Инвест» (строительство зданий) и ООО «Ярославль-Восток-Сервис» (торговля оптовая одеждой). Основным видом деятельности ИП является торговля автотранспортными средствами.
Проданные помещения находятся в историческом здании, являющемся объектом культурного наследия «Лавка старого гостиного двора», 1780-е гг. На нового собственника накладывается обязательство по сохранению объекта.