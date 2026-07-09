Волгоградка по указанию мошенников выбросила из окна более 7 млн рублей

В Волгограде 20-летняя девушка под воздействием телефонных мошенников вскрыла сейф матери и выбросила из окна квартиры более 7 млн руб. Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мошенники убедили волгоградку скинуть из окна 7 млн рублей

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Мошенники убедили волгоградку скинуть из окна 7 млн рублей

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По данным полиции, инциденту предшествовал звонок лже-курьера, которому девушка продиктовала код для получения посылки. В дальнейшем с ней связался якобы представитель финансовой организации, заявивший, что ее персональные данные используются для финансирования недружественной страны. Чтобы избежать уголовного преследования, девушке рекомендовали перевести все сбережения на «безопасный счет».

Следуя инструкциям, волгоградка строительным инструментом вскрыла сейф и скинула сверток с более чем 7 млн руб. вниз ожидавшей женщине. Ее сотрудники уголовного розыска задержали в Москве. Подозреваемой оказалась 24-летняя жительница Калуги, которая созналась в содеянном. Как рассказали в полиции, она нашла заработок в теневом сегменте интернета, прибыла за деньгами в Волгоград и передала их неустановленному лицу в Саратове, оставив себе часть в качестве вознаграждения.

Марина Окорокова