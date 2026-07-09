Из-за дронов в Белгородской области выведены из оборота 183 тысячи га пашни

В связи с увеличением дальности полетов FPV-дронов на территории Белгородской области выведено из оборота 183 тыс. га пашни. Об этом врио губернатора Александр Шуваев рассказал Наталье Литовко в эфире телеканала «Россия 24». Однако, как отметил глава региона, пашни находятся «под парами» — как только угроза исчезнет, выращивание сельскохозяйственных культур на них начнется очень быстро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Шуваев признал, что перекрыть все небо силами добровольческого формирования «БАРС-Белгород» невозможно. Тем не менее, бойцы обеспечивают возможность уборки урожая «в глубине» территории. Там для работы сельскохозяйственной техники выставляют посты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы (МОГ).

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ходе беседы Александр Шуваев также рассказал, что за последние дни ВСУ нанесли по Белгородской области очень много ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Силы ПВО сбили большую часть ракет, поэтому ущерб был «не таким ощутимым как в прошлый раз». Однако количество самих ударов оказалось намного больше, чем раньше.

Денис Данилов