В Татарстане 10 июля ожидается сильный ветер и туман
В Татарстане в пятницу, 10 июля, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
В Татарстане 10 июля ожидается сильный ветер и туман
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По данным ведомства, ночью и днем в республике местами ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15–18 м/с. Ночью и утром возможен туман.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем температура воздуха составит 22–27 градусов.