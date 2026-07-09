В Татарстане в пятницу, 10 июля, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 10 июля ожидается сильный ветер и туман

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане 10 июля ожидается сильный ветер и туман

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным ведомства, ночью и днем в республике местами ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15–18 м/с. Ночью и утром возможен туман.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем температура воздуха составит 22–27 градусов.

Анна Кайдалова