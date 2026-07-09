В Уфе перекрыли несколько улиц

Из-за работ по ремонту и благоустройству в Уфе ввели ограничения на участках нескольких улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

С 9 по 31 июля около памятника Салавату Юлаеву полностью перекрыт проезд по дублеру Набережной улицы, закрыты тротуар между дублером и Набережной и тротуар на южном склоне.

С 9 июля по 25 ноября перекрыта одна полоса по улице Дмитрия Донского рядом со зданием 69.

С 20 июля по 20 августа перекроют одну полосу по улице Менделеева возле здания № 25.

Майя Иванова